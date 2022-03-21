新竹婦人產下三胞胎 嬰兒健康回院慶滿月

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹陳姓婦人月前剖腹早產三胞胎，經醫院治療與照護，嬰兒生命狀態逐漸良好，爸媽及外婆日前帶著他們回院慶祝滿月，並感謝醫療團隊的細心照顧。

新竹馬偕紀念醫院今天發新聞稿表示，陳姓婦人去年接受人工受孕成功懷上三胞胎，懷孕33週因三胞胎及胎位不正，經醫師評估後進行剖腹生產，順利產下2女1男，體重分別為1930、1750及1588公克。

新竹馬偕表示，三胞胎出生後皆立即送至新生兒加護病房和新生兒中重度病房，經治療和照護，生命狀態恢復穩定，體重成長至2240、3064及2300公克，並依寶寶狀況陸續出院返家。

新竹馬偕表示，日前三胞胎在爸爸、媽媽和外婆的陪伴下，回院慶祝滿月並感謝醫療團隊，醫師及醫護團隊一同為三胞胎舉辦滿月儀式，致贈成長紀錄相冊、尿布、蛋糕和禮品，祝褔嬰兒平安健康長大。

新生兒科主治醫師劉子瑜表示，三胞胎出生後都有早產兒呼吸窘迫現象，大姊在新生兒中重度病房照顧2週後順利返家；二姊則患有早產兒呼吸窘迫症候群，出生後立即放置氣管內管使用呼吸器，並給予表面張力素治療，6週後順利脫離呼吸器出院。

劉子瑜表示，三弟體重最輕，在新生兒科加護病房使用非侵入性呼吸器治療4天便轉至新生兒中重度病房，3週後健康狀況已趨穩定，便出院返家照護。

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劉子瑜補充，多胞胎新生兒的早產、低體重及缺陷或死亡等風險相對較單胞胎高，因此生產過程需要新生兒醫護團隊現場待命，給予新生兒即時急救與協助。

劉子瑜指出，多胞胎新生兒因早產，整體發育較不足，容易出現如肺部發育尚未完全、有呼吸窘迫，或腸胃道功能不成熟、營養吸收狀況不理想等健康問題，所以往往一出生就須立即轉送至新生兒加護病房或新生兒中重度病房，接受後續治療與照護。（編輯：方沛清）1110321