高雄大社鳳山逾2000戶停電已修復 打雷、鳥巢釀禍

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高雄市大社區民權路、中正路一帶共887戶，21日上午因鳥類築巢樹枝掉落碰觸到帶電設備的自動化開關導致停電。（台灣電力公司高雄區營業處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市大社、鳳山區今天上午相繼發生停電，鳳山區因打雷造成設備出狀況，導致1516戶停電；大社區因鳥巢掉落碰觸設備，造成887戶停電。經台電緊急派員搶修後，都已復電。

高雄市今天上午下起雷雨，鳳山區中興街、裕昌街一帶約1516戶在上午10時5分突然停電。根據台電鳯山區營業處發布訊息表示，停電是因饋線配電場開關因打雷造成避雷器不良而引起小環路跳脫導致，經緊急派員查修後，快速地於27分鐘內復電。

此外，大社區民權路、中正路一帶共887戶在上午10時20分也無預警停電。經台電高雄區營業處派員搶修後，於上午11時9分全數復電。

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台電高雄區營業處人員告訴中央社記者，大社區這次停電原因是鳥在築巢時，樹枝掉落碰觸到帶電設備的自動化開關導致。今年至今，高雄區處已主動發現並清除200餘個鳥巢，避免樹枝掉落碰觸帶電設備造成停電。但因鳥類築巢速度快，未來會持續加強線路巡檢防範。

高雄市長陳其邁今天上午在議會接受質詢時，也針對台電停電問題表示，對於台電電網脆弱這點很不滿意，一定會要求台電改善。（編輯：戴光育）1110321