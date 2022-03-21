更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎
娛樂

奧斯卡前線／潔西卡雀絲坦封后機會大 威爾史密斯三度入圍有望奪獎

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了
國際

西方制裁俄羅斯市井小民有感 麥當勞關閉白糖沒了

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
雲林水燦林國小外聘講師確診 全校停課至26日
首頁 / 生活

高雄大社鳳山逾2000戶停電已修復 打雷、鳥巢釀禍

2022/3/21 13:22（3/21 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市大社區民權路、中正路一帶共887戶，21日上午因鳥類築巢樹枝掉落碰觸到帶電設備的自動化開關導致停電。（台灣電力公司高雄區營業處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月21日
高雄市大社區民權路、中正路一帶共887戶，21日上午因鳥類築巢樹枝掉落碰觸到帶電設備的自動化開關導致停電。（台灣電力公司高雄區營業處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市大社、鳳山區今天上午相繼發生停電，鳳山區因打雷造成設備出狀況，導致1516戶停電；大社區因鳥巢掉落碰觸設備，造成887戶停電。經台電緊急派員搶修後，都已復電。

高雄市今天上午下起雷雨，鳳山區中興街、裕昌街一帶約1516戶在上午10時5分突然停電。根據台電鳯山區營業處發布訊息表示，停電是因饋線配電場開關因打雷造成避雷器不良而引起小環路跳脫導致，經緊急派員查修後，快速地於27分鐘內復電。

此外，大社區民權路、中正路一帶共887戶在上午10時20分也無預警停電。經台電高雄區營業處派員搶修後，於上午11時9分全數復電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電高雄區營業處人員告訴中央社記者，大社區這次停電原因是鳥在築巢時，樹枝掉落碰觸到帶電設備的自動化開關導致。今年至今，高雄區處已主動發現並清除200餘個鳥巢，避免樹枝掉落碰觸帶電設備造成停電。但因鳥類築巢速度快，未來會持續加強線路巡檢防範。

高雄市長陳其邁今天上午在議會接受質詢時，也針對台電停電問題表示，對於台電電網脆弱這點很不滿意，一定會要求台電改善。（編輯：戴光育）1110321

延伸閱讀
新店安坑小區域無預警停電 台電：線路故障導致饋線跳脫內湖3000戶凌晨停電 台電：鳥巢引起線路故障小動物誤觸致停電 王美花：逐年下降會持續改善鳥擊致高雄停電 王美花：很多停電是因動物導致
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族