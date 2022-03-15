鳥擊致高雄停電 王美花：很多停電是因動物導致

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高雄市楠梓變電所15日中午因高壓線路事故，造成大社區、燕巢區約2000戶停電，台電緊急派員搶修，截至下午1時50分已全部復電。（台電高雄區營業處提供）

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（中央社記者王揚宇台北15日電）高雄市楠梓變電所今天中午因高壓線路事故，造成大社區、燕巢區約2000戶停電；經濟部長王美花受訪表示，這起事故確定是被鳥擊，鳥碰觸到高處的礙子，導致礙子壞掉。

王美花也說，台電很多停電事故，也是因為動物不小心碰觸，讓相關設備壞掉的問題。

立法院會今天進行施政總質詢，王美花下午進入議場前，被問到為何鳥擊就會造成停電時說，全世界都一樣，因為電線桿在空曠的地方，不僅是鳥，有時候在很鄉下的地方還會有猴子、蛇、松鼠等，都是會碰到的問題。

此外，新北市中和區今天上午11時28分因地下電纜故障，造成新北市中和區復興路、南山路、景安路等共2127戶停電。王美花說，是地下纜線壞掉，很快修好，恢復供電。

對於這兩起停電狀況，在高雄部分，台電高雄區營業處派員緊急搶修，下午1時50分全部復電。中和部分，則是在中午12時7分全數復電。（編輯：謝佳珍）1110315