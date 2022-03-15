大社燕巢2000戶停電 原因是鳥碰觸帶電設備

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高雄市大社區、燕巢區中午約2000戶無預警停電，台電緊急派員現場搶修，並發現是因鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂而釀禍。（台電高雄區營業處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市楠梓變電所中午因高壓線路事故，造成大社區、燕巢區約2000戶停電，台電緊急派員搶修，截至下午1時50分已全部復電。台電也經查發現，停電是因鳥碰觸帶電設備釀禍。

台電高雄區營業處表示，楠梓變電所中午12時10分因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成高雄市大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電。

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台電高雄區營業處隨即派員緊急前往現場搶修，截至1時50分已全部復電。高雄區營業處表示，停電原因是因有鳥碰觸到位於燕巢區中興路與湖仔內入口的一處帶電設備，造成礙子破裂而停電。

高雄區營業處對中央社記者表示，其實每年鳥碰觸帶電設備導致停電事故不少，經常碰到鳥在電力設備上築巢，已逐步進行絕緣體包覆設備加以防範，並持續頻繁巡檢。（編輯：孫承武）1110315