更多編輯台推薦新聞：
港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭總統顧問：戰事可能在俄羅斯5月耗盡資源後結束
首頁 / 地方

大社燕巢2000戶停電 原因是鳥碰觸帶電設備

2022/3/15 14:22（3/15 14:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市大社區、燕巢區中午約2000戶無預警停電，台電緊急派員現場搶修，並發現是因鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂而釀禍。（台電高雄區營業處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日
高雄市大社區、燕巢區中午約2000戶無預警停電，台電緊急派員現場搶修，並發現是因鳥碰觸帶電設備造成礙子破裂而釀禍。（台電高雄區營業處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市楠梓變電所中午因高壓線路事故，造成大社區、燕巢區約2000戶停電，台電緊急派員搶修，截至下午1時50分已全部復電。台電也經查發現，停電是因鳥碰觸帶電設備釀禍。

台電高雄區營業處表示，楠梓變電所中午12時10分因高壓線路事故導致饋線跳脫，造成高雄市大社區、燕巢區鳳旗路、角宿路一帶共2000戶停電。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台電高雄區營業處隨即派員緊急前往現場搶修，截至1時50分已全部復電。高雄區營業處表示，停電原因是因有鳥碰觸到位於燕巢區中興路與湖仔內入口的一處帶電設備，造成礙子破裂而停電。

高雄區營業處對中央社記者表示，其實每年鳥碰觸帶電設備導致停電事故不少，經常碰到鳥在電力設備上築巢，已逐步進行絕緣體包覆設備加以防範，並持續頻繁巡檢。（編輯：孫承武）1110315

延伸閱讀
台電饋線跳脫 高雄大社、燕巢2000戶受影響地下電纜故障 新北市中和2000餘戶停電40分鐘桃機11日跳電 航警逮破壞電纜2人移送調查
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族