原民會推族語直播共學 110學年度逾千人上課

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（中央社記者張雄風台北21日電）為確保原住民學生學習族語權益，原民會今天表示，自105學年度啟動原住民族語直播共學計畫，最初只有29校、10個開班數，110年已達280校、272開班數，共學學生達1172名。

原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今天親赴直播共學攝影棚，觀看原住民族語直播共學過程，並在現場透過視訊期勉學生能夠快樂學習族語，並在日常生活中使用族語。

原民會發布新聞稿表示，為解決部分學校找不到族語師資的困境，確保原住民學生學習族語權益，自105年度率全國之先推動原住民族語直播，協助未能尋找到族語師資學校組成共學聯盟，透過即時影音傳播及運用視訊設備進行族語教學。

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原民會統計，105學年度僅29校參與，10個共學群組（開班數），隨共學計畫越漸成熟，110學年度已有280校參與，272個共學群組，42個語言別皆有開設課程，全國師資74名，共學學生1172名。

此外，原民會指出，110學年度更致力推動正課時段授課，目前272個共學群組已有半數以上為正課時段教學；原民會也提供直播共學專用教材供族語老師及學生使用，有效提高直播共學的學習成效。（編輯：管中維）1110321