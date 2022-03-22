熬夜、壓力大突冒2症狀 當心皮蛇悄上身

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（中央社記者張茗喧台北22日電）天氣忽冷忽熱，正是「皮蛇」好發時節。醫師表示，當身體免疫力下降，帶狀皰疹病毒就可能趁機冒出，民眾出現單側疼痛或水泡時務必儘速就醫治療，降低神經痛併發症風險。

書田診所皮膚科主任蔡長祐今天上午發布新聞稿表示，帶狀皰疹俗稱皮蛇，是水痘帶狀皰疹病毒活化引起的皮膚病，與免疫功能低下有關，通常過度勞累、緊張、季節變換都可能是誘發皮蛇的主要原因，尤其在冬季至早春之間最好發。

蔡長祐說，人隨年紀增長，免疫力也會逐漸降低，以往年長者罹患帶狀皰疹機率較高，但近期門診中發現愈來愈多年輕人因工作壓力大、習慣熬夜、作息不正常，也可能因接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後造成身體免疫系統改變，增加帶狀皰疹的發生風險。

他解釋，帶狀皰疹初期皮膚的症狀並不明顯，大多患者在水泡出現前48至72小時，患部會出現刺痛、燒灼或發癢症狀，常常因不明原因頭痛、胸痛、腹痛或腰痛至相關科別求診，當幾天之後開始出現紅疹與水泡，才知道得了皮蛇。

蔡長祐說，一般來說，皮疹水泡只會出現在身體或臉部的單側，其中以胸椎到腰椎的神經節部位是最為好發的部位，但也可能出現在臉部、頭頸部、手臂、腿上等，而「帶狀皰疹後神經痛」是最常見的併發症，常令患者痛到懷疑人生。

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蔡長祐強調，帶狀皰疹雖有藥物可治療，但感染過不代表終身免疫，未來免疫力下降還是可能再次復發，最好的預防方式是施打帶狀皰疹疫苗，50歲至79歲成人接種後，可降低約70%罹病風險，且保護效果長達5年至10年。

蔡長祐呼籲，維持健康的生活型態、充足睡眠、調適壓力都有助於提升免疫力，降低帶狀皰疹發生風險，民眾身上一旦出現不明原因單側疼痛或水泡時，應儘速就醫治療，以減少帶狀皰疹神經痛的發生率。（編輯：管中維）1110322