漁船幹部也缺 漁業署開辦外籍漁工受訓育人才

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）漁業署今天表示，國人上船工作意願低落，普通船員及幹部船員常短缺，對比業界多引進外籍船員補充，首次在本國籍二等輪機長訓練班安排外籍漁工受訓，若成效良好，將持續開辦。

行政院農業委員會漁業署發布新聞稿指出，漁業署首次在本國籍二等輪機長訓練班，安排鉅隆號（CT3-6020）漁船的印尼籍資深船員WARMIN參加，時間自3月21日起，為期11天，開創外籍漁工參加幹部船員訓練新里程。

漁業署說明，WARMIN領有外國籍船員證，已在台灣的沿近海漁船服務9年，可用簡單中文對話，受訓期間，船東也安排同船員工陪同訓練及生活照顧，漁業署提供印尼語翻譯測驗考卷，其餘完全比照國人以中文教材授課，全程免費訓練及提供住宿。

漁業署並說，如果WARMIN完成11天訓練後通過測驗，將發給訓練結業證書；如果這次試辦成效良好，未來可中文溝通的外籍船員，皆可由船東透過所屬漁會、公（協）會推薦參加幹部船員訓練。

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漁業署副署長王正芳接受中央社記者電話訪問時說，沿近海漁業外籍船員參加二等輪機長訓練，學習輪機專業知能，有益於強化漁船航行安全，再者，沿近海漁業根據就業服務法引進外籍漁工，目前只能擔任普通船員，但配合日後相關法規調整，有機會成為幹部船員。

他還說，遠洋漁業對一等管輪班需求比較大，外籍漁工以印尼籍為主，原本109年要與國立高雄科技大學及遠洋漁業三大公會合作，試辦境外僱用印尼籍一等管輪班訓練專班，但因受防疫影響尚未開班，後續將視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及業界提出需求，即可開辦。（編輯：管中維）1110322