石碇分駐所員警確診 匡列8人居格採檢皆陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北22日電）新店警方今天表示，石碇分駐所1名員警日前休假和女友到嘉義市某飯店喝喜酒，因看到新聞同時段有確診案例，自行就醫採檢確診，已匡列8名員警居家隔離，目前採檢皆為陰性。

新北市政府警察局新店分局今天發布簡訊，石碇分駐所1名員警（案22039）13日休假時和女友到嘉義市某飯店喝喜酒，19日看到新聞報導，同時段內有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，自行到診所購買快篩試劑，檢驗結果呈現陽性。

警方表示，這名員警立即開車到台北市立萬芳醫院快篩及核酸檢測（PCR）結果皆為陽性，現在住院隔離治療中。

警方指出，隔天匡列8名密切接觸員警居家隔離，同時安排至醫院接受PCR採檢，結果皆為陰性，並於20日至22日連續3天針對石碇區各派出所進行駐地、車輛及裝備，全面清潔消毒。

警方強調，石碇分駐所治安單純，僅留員警值班負責駐地安全維護及受理民眾臨櫃案件，案件處理由鄰近派出所支援，不會影響到轄區治安、交通工作。（編輯：方沛清）1110322