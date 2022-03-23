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北捷全面體檢電扶梯煞車功能 與新埔站同機型都正常

2022/3/23 12:53（3/23 13:17 更新）
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北捷專案小組執行「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，23日表示，與新埔站同機型248台電扶梯煞車功能皆正常。（圖取自台北捷運網頁metro.taipei）
北捷專案小組執行「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，23日表示，與新埔站同機型248台電扶梯煞車功能皆正常。（圖取自台北捷運網頁metro.taipei）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）捷運新埔站日前發生電扶梯下滑事故，北捷今表示，同機型248台電扶梯煞車功能皆正常，從今天起一個月全面檢測1194台電扶梯煞車功能，期間部分電扶梯暫停運轉。

台北捷運新埔站日前有電扶梯失速下滑使民眾受傷，原因是外齒盤軸向位移、齒輪空轉，導致煞車迴路異常。

北捷今表示，要求廠商針對同機型248台扶梯進行煞車功能檢測，已回報檢查結果均正常。

北捷指出，各車站、貓空纜車、兒童新樂園、小巨蛋等共1194台電扶梯，從今天開始進行為期一個月「電扶梯煞車功能專案檢測計畫」，營運時間內離峰及夜間時段期間，針對電扶梯煞車功能相關檢測，務必確認安全無虞。

北捷表示，檢查期間部分電扶梯將暫停運轉，造成旅客不便，敬請見諒；此外，專案小組成員也會針對同機型248台扶梯進行複檢，確保系統安全。（編輯：李亨山）1110323

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