新埔站電扶梯下滑畫面被公開 北捷內部調查中

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捷運新埔站一座電扶梯11日晚間突然下滑，事發影片被上傳至臉書。北捷15日表示正在了解影片為何會從內部流出。（台北捷運公司提供）

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）北捷新埔站日前發生電扶梯下滑事故，事發影片並被上傳至臉書社團。北捷下午召開記者會說明肇因，並表示正在了解影片為何會從內部流出，若有違規會處理。

台北捷運新埔站11日晚間，一座從月台往上運行到大廳的電扶梯發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成當時站在上頭的約30人跌倒，有1人腳踝扭傷、有旅客輕微擦傷等。

14日，有網友將事發影片上傳到臉書社團爆廢公社，可以看見電扶梯突然下滑，多名旅客跌成一團，周圍民眾驚慌四散。

北捷今天下午召開記者會，表示初步調查發現此扶梯齒輪箱外齒盤軸向位移，導致動力及馬達煞車力無法輸出，才使電扶梯下滑。

媒體提問為何北捷沒有第一時間就提供影片，而是事發數天後才從內部流出，北捷副總經理、發言人楊秦恒表示，正在調查，若有違規情事會處理。

楊秦恒強調，事發當天北捷就馬上調查原因、慰問傷者、這幾天也一直在處理設備狀況、發新聞稿跟外界說明等，始終公開透明，旅客安全最優先。（編輯：李錫璋）1110315