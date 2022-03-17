議員爆料電扶梯老舊未修 北捷駁斥：子虛烏有

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（中央社記者陳怡璇台北17日電）捷運新埔站電扶梯下滑事故引發北捷電扶梯維護狀況及財源爭議。北捷今天表示，不管是用公司資金或重置基金，都不影響設備汰換或保養，且花逾5000萬維修齒輪箱或馬達。

台北捷運新埔站日前有電扶梯失速下滑釀成民眾受傷。北市議員簡舒培指事故電扶梯逾期使用6年；議員李建昌則從書面資料發現逾期的老舊電扶梯可能有392座，且906台電扶梯被拒絕以重置基金更換。

台北捷運總經理黃清信、台北市政府捷運工程局長張澤雄下午召開記者會說明。

黃清信表示，捷運系統設施維護的財源有2部分，日常維護為捷運公司自有資金，如電扶梯、電聯車保養；另一部分為重置基金，用於重要設備汰換，如電扶梯的變頻器、踏階鏈條、驅動系統，或電聯車牽引馬達、剎車系統等。

黃清信說，設備的維修與汰換皆照計畫的週期進行，不管是用哪部分的財源都不影響，「我們不會去省這個錢」。而從民國107年至110年，總計編列超過新台幣4億元維護費，其中用於馬達及齒輪箱大修費用超過5000多萬。

對於議員指稱電扶梯超過年限部分，黃清信解釋，最低年限是會計上的折舊與攤提，不是更換年限。以電扶梯而言，國際上都可用30至40年，北捷參考新加坡制訂30年以上的汰換年限，而北捷每20年會做一次大翻修，這次出事的電扶梯馬達齒輪箱，109年曾大修保養過。

黃清信表示，會再與專家學者討論年限的第二週期，以此訂出保養與汰換時程，並把電扶梯設備與零件相關事宜納入SOP。

另外，張澤雄表示，雖然截至110年為止，北捷提出的電扶梯重要零組件重置項目如變頻器、踏階鏈條、扶手帶等，共支用重置基金3.61億元，但108、109年，北捷根本沒有新申請用重置基金去更換電扶梯，遑論被重置基金審議委員會拒絕。

張澤雄說，專款專用的重置基金被挪用更是子虛烏有。若要動用重置基金，是北捷提出需求，再經幕僚單位提審查意見，並與專家學者開會通過後才能提到由雙北共同成立的重置基金審議委員會去審，通過之後還要經台北市議會同意才能用。

張澤雄指出，且議會後來決議，重置基金不可讓市庫調用後，市府在108年5月就把292億元都還回來，現在共465億元的重置基金就放在銀行生利息，等有購買電聯車等大支出時才會動用。

張澤雄說，如果委員會不同意某些項目要用重置基金去處理，北捷就會用本身的資金去汰換，不會有「不同意就不修」的情況。

對於這次的手扶梯事故，黃清信表示，據110年統計，捷運轄管內共有1194台電扶梯，平均每3台一年發生一次故障停機事件，系統安全可靠度為99.72%。

其中，新埔站共有15台電扶梯，與本次同型式扶梯僅發生2次異常，且均屬偵測訊號異常而自趨安全停機；這次出事的電扶梯，最近一次異常發生要追溯到107年。

黃清信表示，他嚴正請廠商要把原因找出來，給社會一個交代，目前廠商判定是個案，將送回原廠調查，而北捷每週五會針對過去一週的異常訊號或設備事故做專業探討。（編輯：張銘坤）1110317