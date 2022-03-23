圓山飯店總統行館首度開放參觀 4月起限定3個月

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（中央社記者余曉涵台北23日電）搶國旅商機，圓山飯店今天宣布，從4月起，首度開放曾接待66名各國元首的總統行館供外界參觀，期間限定3個月，並且推出搭配密道的文化導覽行程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，台北圓山飯店今天舉辦記者會宣布，因應圓山飯店70週年，從4月1日起到6月30日，將期間限定3個月首度開放圓山總統行館並搭配密道的文化導覽行程。

圓山大飯店說，圓山的總統套房分為兩代，第1代圓山總統套房為現在的國宴廳，第2代為現在開放的圓山總統行館，曾入住66名各國元首。

圓山總統行館位於正館大樓第12層，視野絕佳，可俯看台北盆地，圓山總統行館外的斗拱長廊，氣勢非凡，令人嘆為觀止。

圓山大飯店說，導覽行程則名為「君臨天下 圓山總統行館導覽」，「君」字，由昔日各國元首君主的意思，於今天民主時代，轉而意指對所有參訪民眾，呼應圓山走過70寒暑，見證時代國情，政治民主演變歷史。

圓山大飯店指出，圓山總統行館館內收藏前總統與夫人的無價文物及畫作，包括兩幅市價超過新台幣1200萬元的林玉山作品、元首龍鳳椅及夫人珠寶盒等。

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另外，配合70週年慶，圓山大飯店也開放大廳與台灣古董車發展協會共同舉辦「經典古董車特展」，第一輛為前副總統陳誠座車Mercedes-Benz W112經典豪華轎車，這輛1964年出廠，1965年1月領牌且搭載3.0L直列六缸引擎的旗艦豪華車款，德國只生產了5輛，展示車為至今僅存的3輛之一。

除了圓山大飯店外，為搶攻國旅商機，北投大地酒店與台北晶華酒店攜手合作，即日起至5月31日推出「晶采大地，春日雙享假期」，讓旅客可以一次體驗2間五星級飯店；台北喜來登大飯店則是攜手鐘樓怪人主辦單位獨家合作，即日起至4月13日推出一泊一食住宿專案，含「雙人自助早餐」及「音樂劇門票」，要讓旅客不用出國也能觀賞到國際級高水準演出，感受音樂與藝術的洗禮。（編輯：陳政偉）1110323

台北圓山大飯店23日舉行圓山總統行館首度開放記者會，圓山飯店董事長林育生（右3）與來賓們一同啟動儀式。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

搶國旅商機，台北圓山飯店23日舉辦記者會宣布，4月起將首度開放曾接待66名各國元首的總統行館供外界參觀，期間限定3個月。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

台北圓山飯店23日舉辦記者會宣布，4月起將首度開放曾接待66名各國元首的總統行館供外界參觀，期間限定3個月。圖為飯店人員在大門口開門迎接貴賓。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

台北圓山飯店23日舉辦記者會宣布，4月起將首度開放曾接待66名各國元首的總統行館供外界參觀，期間限定3個月。圖為行館書房，書桌後方為畫家黃君璧畫作。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

台北圓山飯店23日舉辦記者會宣布，4月起將首度開放圓山總統行館供外界參觀，總統行館位於正館大樓第12層，視野絕佳，可俯看台北盆地，行館外的斗拱長廊氣勢非凡，令人嘆為觀止。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

台北圓山大飯店推出70週年慶活動，23日宣布4月1日起開放民眾參觀圓山總統行館，圖為館內收藏元首龍鳳椅。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

圓山飯店宣布，從4月起，首度開放曾接待66名各國元首的總統行館供外界參觀，期間限定3個月，並推出搭配密道的文化導覽行程。圖為圓山總統行館「客廳」，為元首下榻時接見訪客的場所。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日

圓山飯店宣布從4月起，首度開放曾接待66名各國元首的總統行館供外界參觀，並推出搭配密道的文化導覽行程。圓山飯店董事長林育生（前）23日表示，圓山飯店是歷史文化資產，希望與國人共同維護與傳承圓山飯店獨有的文化。中央社記者徐肇昌攝 111年3月23日