疫情影響消費申訴連2年破7萬件 線上遊戲居冠

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）行政院消保處今天表示，受防疫影響，去年受理消費者申訴7萬4686件，連2年破7萬件，較109年增1857件，線上遊戲類從109年的第2名升至第1名，其次為健身類、食品類等。

行政院消費者保護處發布新聞指出，110年度各縣市政府受理消費者申訴及申請調解案件共7萬4686件，連續2年突破7萬件，且較109年度增加1857件；排名前5名申訴類型依序為「線上遊戲類」、「健身類」、「食品類」、「服飾、皮件及鞋類」及「電信一類」。

消保處說明，「線上遊戲類」申訴件數5967件，從109年的第2名躍升為第1名；常見爭議是業者認定消費者違規使用外掛程式，進而凍結帳戶，包含韓國業者去年底也永久封鎖包含國內消費者在內的12萬個帳號，即便透過台韓消保合作機制協調，仍無進一步結果。

消保處提醒，在國內、外消費的權益保障或風險存在差異，應審慎評估，在國內註冊帳號，多一層保障。

其次是「健身類 」，消保處指出，申訴5125件，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，攀升近3成，例如有消費者購買教練課程後，原教練離職而提出終止契約退還剩下費用，卻遭拒。

消保處說，「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」今年已生效，這類不可歸責於消費者案例解約時，業者不得收取手續費、違約金或任何名目費用。

第3名是「食品類」，申訴案件有4377件，因為防疫，線上美食送餐者眾而衍生糾紛，例如送餐員抵達現場撥打電話未接聽，回報客服後即取消訂單、不退費。

消保處說，已要求業者執行送餐標準作業方式，即送餐至指定地點後，由送餐員拍照回傳客服餐點已送達，現場撥打3通電話，若未接通，再由客服撥打3通電話，仍有無法接通情形時，等待時間超過10分鐘後，系統即取消訂單，由送餐員自行處理餐點；供消費者參考。

第4名是「服飾、皮件及鞋類」，申訴件數有3468件，包含收到產品與廣告標榜內容不符，卻找不到賣家或發出訊息已讀不回。消保處說，已要求貨運業者落實託運人的資訊揭露、強化貨到付款爭議協處機制及過濾信譽不佳託運人，避免與不肖廠商合作。

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消保處也已協調統一超商、全家超商，提供客服專線，由專人受理立案後，轉知託運人處理，並提醒消費者選擇商譽好的網站、賣家消費，並儘量用第三方支付付款。

最後是「電信一類」，包含電話、手機領域，申訴件數2722件；實際案例包含在家辦公者變多，發現網速變慢或無訊號。消保處說，已請國家通訊傳播委員會協調業者應保持網路連線品質，且在疫情期間，當民眾未能如期繳費，應暫緩斷訊或停話，至疫情降級為止；同時提醒消費者確認使用位置訊號優良，再簽約。（編輯：管中維）1110324