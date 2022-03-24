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台南新增1例確診 3國中小停課1天清消

2022/3/24 15:54（3/24 16:06 更新）
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台南市24日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案22455，此例和高雄市案22394同職場，每天從台南市大橋車站搭乘台鐵通勤，市府已緊急清消。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月24日
台南市24日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案22455，此例和高雄市案22394同職場，每天從台南市大橋車站搭乘台鐵通勤，市府已緊急清消。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市今天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例案22455，此例和高雄市案22394同職場，台南市後甲國中、永信國小及龍潭國小等3校學童也因接觸確診者而停課1天。

台南市長黃偉哲今天在台南市COVID-19防疫記者會公布台南市新增案22455確診病例，此例和高雄市22394同職場，黃偉哲對此例可能延伸的感染鏈不樂觀，他表示，案22455在高雄上班，每天從台南市大橋車站搭乘台鐵通勤，Omicron病毒傳染力又高，讓人非常頭痛。

台南市政府衛生局長許以霖則公布案22455足跡圖，許以霖說，案22455是永康區50多歲男子，已接種3劑疫苗，3月22日出現流鼻水、喉嚨痛等症狀，23日接受核酸檢測（PCR）採檢，今天確診，共匡列170名相關接觸者。

案22455的2名小孩，就讀台南市東區後甲國中及永康區永信國小，學校今天停課1天清潔消毒，小孩班級停課2天，這2名小孩PCR檢測陰性。

案22455曾於18日自行騎車到醫院，19日、21日、22日及23日足跡全在台鐵區間車、自強號及車站，20日全天在家中。

此外，高雄市案22453曾於20日在台南親友家中聚餐及前往南區永成路的玩具批發；親友家中2名小孩因接觸案22453，就讀學校永康區龍潭國小今天中午緊急停課1天清消，小孩班級停課2天。（編輯：黃世雅）1110324

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