迎戰合歡山杜鵑花季爆量車潮 擬首次高乘載管制

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合歡山區杜鵑花約在4月中旬到6月中旬將陸續綻放，近年花季期間假日總會吸引爆量遊客到訪。圖為往年杜鵑花盛開美景。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月24日

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）因應合歡山杜鵑花季，台14甲線18公里處翠峰到32公里處合歡山遊客中心，研擬花季期間假日上午實施高乘載管制，日期待正式公告，一旦上路將是合歡山花季首次執行高乘載管制。

清明連假過後，合歡山區玉山杜鵑花陸續綻放，近年花季期間假日吸引爆量遊客，南投縣警察局仁愛分局執行高山杜鵑花季交通疏導勤務，在武嶺周邊易塞車路段加強疏導，夜間派巡邏警力機動疏導交通，不過因停車位不足等難題，花況大爆發時，塞車難有效根除。

近年5月、6月合歡山杜鵑花季時，省道台14甲線賞花車潮很多，從指標29公里處昆陽到34.5公里處克難關路段易塞車，交通部公路總局第二區養護工程處去年為調解車流，當昆陽到松雪樓路段回堵時，假日在台14甲線24公里處鳶峰啟動調節性管制，短暫管制東行車流，每10分鐘放行20輛車，若路況正常就不管制。

南投縣長林明溱今天下午在南投縣警察局主持道安會報。根據第二區養護工程處提案，台14甲線翠峰到合歡山遊客中心路段因路寬狹窄、會車不易，每逢合歡山杜鵑花季大量車潮湧入，為控管及紓解花季車流，研商台14甲線花季期間假日及連續假日實施車輛高乘載管制，上午6時至11時，小客車限搭乘3人以上通行。

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提案指出，接駁車及乙類客車不受限制，大貨車部分則由二工處另行召開協調會議確認如何管制，管制點位於台14甲線指標18公里處翠峰，並配合合歡山停車場及路況實施「流量管制」，由花蓮縣警察局新城分局合歡派出所視塞車情形機動啟動，每10分鐘放行20輛車。

二工處管制措施已報奉公路總局同意辦理在案，今天道安會報提出，無其他單位反對，待會議紀錄出爐通過後，接續辦理協調會議、公告、宣導、牌面製作，二工處表示，合歡山杜鵑花季約為4月中旬到6中旬，確定啟動時間由太魯閣國家公園管理處提前通知，二工處再行公告及通知相關單位辦理管制作業。（編輯：黃世雅）1110324