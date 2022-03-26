韓籍生抱怨防疫餐宿 台師大澄清無依國籍分旅館[影]

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影片來源：寶妮和寶媽 한국모녀

（中央社記者陳至中台北26日電）韓國籍華語生抱怨台灣防疫旅館環境及餐點，質疑英美日學生被安排到較好飯店。台灣師範大學今天澄清：「絕無依照國籍區分防疫旅館。」但會暫停與此學生所住飯店合作。

媒體報導Dcard網友貼文，指一名韓國籍YouTuber來台學華語，被台師大安排的防疫旅館，房間環境和餐點都讓人詬病。網友也質疑台師大把韓國、泰國、越南學生安排到較差的飯店，英、美、日學生安排到高級飯店，存在國際歧視。

台師大校方發出文字聲明給媒體，澄清上述韓國學生入住的飯店位於台北市信義區，是經衛生福利部核可的防疫旅館，自去年5月政府開放華語生（華語獎學金受獎生）入境後，就陸續有使用此飯店作為學生檢疫場所，過去都沒接獲反映餐點問題，只有人反映房價偏高，因此曾中斷一學期未合作。

台師大指出，近來COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情穩定，政府擴大開放短期華語生入境，台師大因近期入境人數較多，重新與此飯店接洽，飯店願意提供優惠價格，每天住宿加3餐約新台幣2100元。

台師大表示，媒體報導的韓國學生於17日入住，22日反映餐點品質不佳，國語中心接獲訊息後立即請旅館調整，並詢問學生是否要更換旅館。不過若要升等或取消住宿，依定型化契約會有罰款問題，學生考量後仍決定續住。

台師大聲明也提到，由於學生反映餐點不佳，未來將暫停與此飯店合作。

對於國籍歧視的質疑，台師大澄清是依照抵台班機日期與防疫旅館可容納人數安排，不論任何國籍的學生，都可能搭乘或轉乘同一班機抵台，「絕無依照國籍區分防疫旅館」。

國語中心自今年2月中旬以來，已協助超過200名華語生入境，學生的各項詢問、身體不適、住宿飲食問題，可透過Line群組第一時間反映。

台師大強調，會以學生福祉為主要考量，在能力範圍內致力為學生提供最佳服務，未來會提供更多不同價位的防疫旅館，讓後續入境華語生選擇。（編輯：管中維）1110326