華航A321neo首航香港 5月將飛台日航線

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（中央社記者余曉涵台北27日電）中華航空今天表示，全新機隊A321neo今天首航桃園-香港航線，未來也將陸續派飛仰光、帛琉、馬尼拉等航點，5月4日起再投入松山-東京羽田黃金商務航線。

中華航空今天發布新聞稿表示，A321neo客機今天首度執行載客任務，CI909桃園-香港班機於上午10時24分後推起飛，為歡慶新機上線營運，華航特別致贈首航來回班機旅客精美伴手禮，包含洗手乳、乳液、淡香水的清潔保養香氛禮盒，還有環保杯及配有口罩、酒精棉片的機上防護包，提供旅客最安心舒適的旅程，桃園機場也特別灑水慶祝新機首航，展開新的營運階段。

華航表示，未來提供每天2班A321neo往返香港的客運或貨運服務，並陸續派飛仰光、帛琉、馬尼拉等航點，預估5月4日起再投入松山-東京羽田黃金商務航線，每周三、六飛航，以全平躺豪華商務艙、最新個人影視系統及4K高畫質螢幕等嶄新客艙設備，迎接疫後復甦的商務及旅遊旅客。

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華航指出，華航A321neo客機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，共計180個座位，客艙內裝寬敞舒適，強調零接觸服務、高規格防疫，將擔綱華航區域航線主力機種的重任；因應當今貨運優先的營運策略，配置加大容量、加快效率貨艙系統的A321neo，除了載客飛航外，也將執行純載貨航班，發揮航機最大效益。

華航表示，A321neo比起前一世代窄體機，可減少15-20%燃油消耗，亦可減少達75%噪音足跡及50%氮氧化物 （NOx）排放。華航總計訂購25架A321neo，目前已有3架陸續投入營運，今年預計再交機7架。（編輯：陳仁華）1110327