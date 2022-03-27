台東確診6人 初鹿國中國小28日停課1天

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（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東縣今天上午公布4人確診COVID-19，下午3時再新增2人，共有6名確診個案，足跡在初鹿、太平營區附近；初鹿國中、國小明天停課1天，醫院及住宿型機構停止探病至4月10日。

台東縣政府下午召開疫情說明記者會，新增6起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土案例，環保局緊急於上午完成確診者足跡及周邊環境清消，初鹿國小側門前啟動快篩站，並召開跨局處會議。目前共18人PCR採檢，其中6人確診、其餘12人皆陰性，另有5人列自主健康管理。

台東縣長饒慶鈴表示，衛生局昨夜接獲通報案22849為20多歲的卑南鄉女性，3月26日出現頭痛、噁心症狀就醫後採檢確診，縣府擴大採檢又篩出5名個案，包括案22851為她1歲多的兒子，因為流鼻水、發燒等症狀，曾前往初鹿診所看診。

而案22850及22852則為相關照顧者，各為約70歲女性、男性，目前無症狀，活動範圍多在初鹿地區及部分台東市區。下午新增2個案皆無症狀，為案22852相關工作友人。

為盡早阻斷社區傳染鏈，縣府緊急協調卑南鄉衛生所及醫檢師公會，在初鹿國小側門前啟動快篩，截至下午3時共篩檢204人，全數陰性，快篩站將持續開設並滾動式調整，請當地鄉親盡快前往篩檢。

另外，初鹿國小、初鹿國中明（3/28）天停課1天加強校園清消、初鹿國小原本4月2日將舉行的百年校慶也將延期。

饒慶鈴說，清明連假將到，將有大批鄉親返鄉及遊客到訪台東，對於防疫必須嚴陣以待，台東縣醫院及住宿型機構目前停止探病兩週至4月10日，校園即日起2週內不開放至4月10日；運動會延期舉辦或僅校內賽，校外人士進入校園洽公需附小黃卡或快篩證明。縣府將加強夜市清消及八大行業稽查，也請各旅宿及餐飲業者務必落實實聯制。

縣府呼籲鄉親做好個人防護，完整接種疫苗以保護自己，各鄉鎮市衛生所、醫院及診所持續提供接種服務，接種資訊皆公布在台東縣衛生局官網，請鄉親盡速自行電話或網路預約，並提醒民眾持續做好防疫工作。（編輯：黃世雅）1110327