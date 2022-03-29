中埔產業園區環評過初審 補事業廢棄物處理規劃

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（中央社記者張雄風台北29日電）台商回流用地中南部5大方案之一的中埔產業園區今天環評初審，環委在開發單位釐清與鄰近水上園區產業區分，要求補充滯洪池操作、事業廢棄物處理規劃等，建議本案補正通過，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「中埔產業園區設置計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。行政院2020年5月核定「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」，評估2年內完成5園區，中埔園區屬於開發方案之一。

由於中埔園區鄰近同為配合台商回流開發計畫的水上園區，環評委員前次會議時要求比較2園區差異。開發單位表示，中埔園區位嘉東生活核心以新農業為基礎，引進產業包含汽車及其零組件製造業；水上園區位嘉中都心以文化創意產業為基礎，引進產業包含藥品及醫用化學製品、電腦、電子產品及光學製品製造業等。

至於環委關心園區廢棄物處理的部分，開發單位指出，目前嘉義縣鹿草焚化爐每天尚有處理餘裕量約88公噸，可滿足中埔園區廠商進駐率達100%時的需求。

經濟部工業局補充，水上園區考量長期處理及處置設施，未來將依據最小經濟規模廢棄物處理設施，可規劃設立面積約1.62頃、廢棄物處理量每日約50噸；若中埔及水上園區產生廢棄物總量達前述設計容量80%，將啟動水上園區廢棄物設施用地規劃評估。

由於園區北以八掌溪河川區域為界，開發單位也承諾會加強水質監測；嘉義縣環保局補充，除了園區設置的監測點外，環保局也有自設的監測點，目前八掌溪以畜牧廢水為大宗；未來水上、中埔園區的污染問題都會與工業局磋商處理。

開發單位並承諾，經評估檢討後，預估118年達計畫用水量2693公噸時，用水回收率可達80%；另外設置滯洪池溢流口，當滯洪池水位高於設計水位時，則溢流至聯外排水路。

環委討論後建議本案補充修正後通過，包含滯洪池操作規劃、事業廢棄物處理及園區內植栽等內容。

嘉義縣副縣長劉培東表示，嘉義早期以農業為主，現在發展方向仍以農為基本，導入產業；水上、中埔2園區設置能夠帶入產業導入，促進嘉義發展的結構，不會大量破壞環境，符合嘉義縣民期待。（編輯：張芷瑄）1110329