電商被申訴因疫情大增50% 蝦皮最大宗

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（中央社記者吳欣紜台北30日電）疫情讓在家宅配、網購等風氣興盛，行政院消費者保護處統計，去年6大電商被申訴案件共6362件，較109年大增近50%，其中蝦皮被申訴案量就佔全部的2/3，最為大宗。

行政院消保處今天發布新聞稿指出，去年6大電商平台被申訴案件共6362件，較民國109年增加2119件，增加49.9%，消保處後續也找6大電商平台開會，要求妥善處理消費爭議案件。

消保處表示，申訴案數量大增，主因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，民眾大量透過電商平台購物，加上發生平台蛋塔標錯價事件，造成糾紛案件數大增。

根據統計，6大電商以蝦皮被投訴案最多，共4069件，除了較109年增加2040件外，也占全年度被申訴案件約2/3，其中有關蛋塔標價錯誤約1500件。

其次為富邦媒體科技股份有限公司1065件，較109年增加16件；網路家庭國際資訊股份有限公司465件，較109年增加93件；露天市集國際資訊股份有限公司366件，較109年增加15件；香港商雅虎資訊股份有限公司233件，較109年減少45件，以及東森得易購股份有限公司164件，與109年件數相同。

細看申訴案類型，以標價錯誤爭議約占23.6%最高，消保處表示，主要是發生蛋塔標錯價案件，消費者不滿業者處理方案造成大量申訴案件，而瑕疵品爭議則占約22.3%，主要為3C、通訊及家電產品品質有問題，而無法正常使用。

至於退費爭議則占20%，主要為扣款數額及退款爭議，例如賣家索取整新費及無法按約定期間退還款項以及延遲出貨爭議約占6.6%，主要為疫情期間，交易量大增，但平台及物流業者考量疫情風險進行人力控管，影響交貨效率。

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行政院消保處表示，雖然疫情影響是去年電商平台被申訴量大增因素之一，但平台管理及服務品質仍有相當改善空間，已要求各家平台業者建立防範錯誤機制等風險管控措施、持續推動賣家實名制以及研議延遲付款機制等。

消保處也呼籲，網購商品或服務有一定風險，消費者應瞭解賣家及電商平台信譽，並善用第三方支付或平台業者提供的「價金保管機制」，若發生消費糾紛時，較能維護自身權益。（編輯：方沛清）1110330