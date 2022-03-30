世新大學1學生確診 全校31日起暫停到校上課

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世新大學30日指出，校內1名學生被中央流行疫情指揮中心列為COVID-19確診案例，校方已緊急啟動應變措施與相關決策，即日起至4月8日，該生選修課程一律停止實體授課，改採線上教學或適切的補救教學；全校31日停止到校上課1天，改線上教學或補課，4月1日至5日世新週連假期間也無須到校。中央社實習記者陳亮至攝 111年3月30日

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（中央社記者許秩維台北30日電）世新大學今天表示，校內1名學生確診COVID-19，全校3月31日停止到校上課，改線上教學或補課，4月1日至5日世新週連假期間也無須到校，4月6日恢復正常上課。

世新大學今天發布新聞稿指出，校內1名學生經中央流行疫情指揮中心列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，校方已緊急啟動應變措施與相關決策；即日起至4月8日，該確診學生選修的課程一律停止實體授課，改採線上教學或適切的補救教學。

世新校方表示，3月31日全校師生停止到校上課1天，改為線上教學或於學期結束前補課；而4月1日至5日為世新週，師生皆無須到校上課；4月6日起全校恢復正常上課，確診學生選修的課程則自4月9日起恢復上課。

世新大學也提到，如校內確診增至2人以上，將依政府防疫規定辦理，滾動式公告修正後續授課方式；學校已同步進行校園清潔消毒，後續將依照台北市政府進一步指示，配合辦理後續事宜。（編輯：卞金峰）1110330