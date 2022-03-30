長輩送餐App揪甘心 台灣大科技力助陣

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（中央社記者江明晏台北30日電）「銀色大門」長輩送餐App獲台灣大哥大基金會挹注經費與人力、技術支援，並協助開發，已服務159位弱勢長輩、送出逾2萬5000份餐點，透過科技放大公益影響力。

台灣大哥大以科技替公益「賦能」，推動「Tech The Dreamers 科技‧夢想+」專案，助力地方創生團隊圓夢。

第一屆獲選團隊為社會企業「銀色大門」，由台灣大哥大基金會挹注超過新台幣200萬元經費、人力與技術支援，歷時8個月協助開發完成「銀色大門」長輩送餐服務App，用科技力串聯送餐服務與長照資源。

在今天的發表會上，台灣大哥大總經理林之晨代表公司頒發200萬科技夢想金之外，再捐出10萬元給「銀色大門」，當作全新送餐App的首筆捐款，希望能拋磚引玉，喚起更多人一起關心偏鄉長輩的照護問題。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，以科技力串聯長輩送餐與長照資源的「銀色大門」，從9組團隊中脫穎而出，在確認以「贊助長輩專區」為訴求的服務流程與功能設計後，才投入開發，每月更與「銀色大門」至少進行一次進度會議，助團隊跨過技術面、業務面及行銷面的難關，更加全方位照顧偏鄉長輩。

「銀色大門」2019年從嘉義發跡，為獨居、弱勢、不便出門，或和子女不同住的長輩提供送餐服務，並首創關懷機制，由送餐員回報長輩身體狀況，以利訂餐者掌握近況，也會給送餐員S-Token（代幣）為報酬，能兌換送餐費或轉換為服務時數。

截至今年2月底，「銀色大門」已服務159位弱勢長輩、送出逾2萬5000份餐點，服務範圍遍及嘉義、台北、新北、台中、彰化等縣市特定地區。

「銀色大門」送餐員吳先生分享經驗，長輩告訴他：「我兒子還沒有每天送飯給我吃，可是你是每天送飯給我的人，我覺得你比我兒子還重要。」讓他感動且暖心，更願意投入工作。（編輯：楊蘭軒）1110330