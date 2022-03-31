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全家第4000店落腳板橋 主打社區購物與循環經濟

2022/3/31 11:06（3/31 16:06 更新）
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全家便利商店宣布第4000店達陣，店址落腳新北市板橋廣榮店。圖左至右為全家總經理薛東都、董事長葉榮廷中央社記者江明晏攝 111年3月31日
全家便利商店宣布第4000店達陣，店址落腳新北市板橋廣榮店。圖左至右為全家總經理薛東都、董事長葉榮廷中央社記者江明晏攝 111年3月31日
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（中央社記者江明晏台北31日電）全家便利商店今天宣布第4000店達陣，店址落腳新北市板橋的廣榮店，打造新的社區化購物服務，並更注重循環經濟環保，推出咖啡永續杯循環站，今年目標再拓展到400店。

邁入4000店里程碑，「板橋廣榮店」導入首創的APP「訂便當」、餐食智取櫃等零接觸服務，更透過FamiSuper選品超市、歐式麵包哈肯舖等專區規劃，符合居家需求；「全家」更引進全智能EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，優化消費者寄取件體驗。

全家總經理薛東都今天出席記者會時表示，至今年2月為止，全台有51%的消費還是增加在家時數，且以上網購物、在家煮飯為主要趨勢，減少外出的區域包括百貨公司、超市、夜市等。著眼「家戶」時間延長，社區型購物需求也提升，全家積極滿足消費者「快行動」、「懶商機」、「綠生活」三大後疫情消費需求，並串聯虛實通路。

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此外，全家響應環保署綠色生活政策，去年陸續在桃園市府、台中草悟道商圈的店舖中，多點展開設立咖啡循環杯租借站，據點數為超商之最。此次再次活用逆物流回收機制，攜手新創社會企業「環海淨塑」打造永續杯循環站，「板橋廣榮店」為首間推行店舖，今年目標拓展400店，約占總店數的1成。

薛東都表示，2019年全家便利商店賣出環保杯逾708萬個，去年已達到1282萬個，可見消費者愈來愈重視環保趨勢。（編輯：郭無患）1110331

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