高鐵團體協約努力近6年終簽訂 鼓勵員工參與勞教

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）台灣高鐵公司與台灣高鐵企業工會今天共同宣布簽訂團體協約，即日起生效，近6年努力終有好結果，其中鼓勵員工參與勞動教育，給公假及免費列車通勤，還送半價乘車票兌換券。

台灣高鐵發布新聞稿，團體協約的簽訂充分展現勞資關係和諧、共同致力於提升員工權益，並積極推進勞資關係的決心。未來，雙方也將共同努力，持續改善勞動環境，提升服務品質及經營績效，以共謀企業的永續發展。

台灣高鐵與台灣高鐵企業工會自2015年7月起進行團體協約的勞資協商，中間一度中斷，經歷2個階段、近6年協商過程，並於日前由台灣高鐵董事長江耀宗與台灣高鐵企業工會理事長陳堯森代表簽署，為勞資雙方攜手開創嶄新勞資關係的重要里程碑。

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台灣高鐵表示，這次團體協約簽訂的重要目的，在於明確化工會的組織、運作、勞教活動及企業設施的利用，以健全公司與工會間業務發展及推動勞資間相互尊重。

台灣高鐵說，團體協約內容經勞資雙方代表充分討論後訂定，其中在辦理會員勞動教育上，為鼓勵員工參與勞動教育活動，高鐵公司給予一日公假及免費高鐵列車通勤協助，還贈送出席人員半價乘車票兌換券。（編輯：管中維）1110331