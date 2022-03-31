國道估4/1湧車潮 國5恐塞15小時

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（中央社記者余曉涵台北31日電）清明連假即將展開，高公局預估，明天國道就會陸續湧現車潮，其中國5南向南港系統至頭城路段從明天上午9時就開始出現車多壅塞情形，要到深夜12時才會紓解。

清明連假將至，交通部高速公路局今天發出新聞稿表示，依據中央氣象局預報，清明連假第1、2天（4月2、3日）受到東北季風或大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區天氣亦涼，中部以北及東北部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

清明連假第3、4天（4月4、5日）各地氣溫回升，東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，高公局提醒用路人遇天候不良時，應小心駕駛。

（圖取自facebook.com/CWB.TW）

根據交通部觀光局公布資料，清明連假期間以第2天訂房率較高，東部宜花東地區最高達7成，高公局也預估國5將有大量旅遊車潮湧現，建議妥善規劃行程以避開壅塞時段及路段。

高公局說，國5南向南港系統至頭城路段，明天上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜12時。4月2日凌晨4時起將出現車多至下午4時才會紓解，高公局建議國5南向連假首日於凌晨5時前或下午5時後出發，若仍需要在上午出發，建議分流避開壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

高公局預估，明天國1楊梅-新竹、國3土城-關西及國5南港系統-頭城可能較為壅塞。

另外，每年清明節前後，屬紫斑蝶大量遷移時期，為使紫斑蝶遷移期間安全飛越高速公路，當紫斑蝶遷移達每分鐘250隻以上時，將於國3北上253k-251k進行機動並短暫封閉外側車道，高公局提醒行經該路段民眾配合，且勿驟然停車或減速觀賞，以維護行車安全。（編輯：張雅淨）1110331