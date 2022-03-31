冷空氣4/1南下 清明連假先濕冷後漸暖

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中央氣象局表示，1日北部、東半部及中南部山區易有短暫雨。圖為台北市文山區民眾午後在公園長椅上寒暄，撐起傘阻擋微微細雨。中央社記者鄭清元攝 111年3月31日

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，明天起冷空氣南下，4月2、3日最冷，中部以北低溫約攝氏14度、部分地區可能更低；清明連假前半受華南雲雨區影響，全台有雨，北部、宜花及中部山區可能有較大雨勢發生。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天冷空氣南下，降溫幅度明顯，明天清晨北台灣低溫約14至16度，白天高溫也只有16至18度，整天濕冷；其他地區清晨17至19度，白天高溫約22至24度。

黃恩鴻指出，明天主要在迎風面北部、東半部及中南部山區易有短暫雨，中南部平地是多雲到晴；然而各地風力明顯增強，一直到4月5日都是風力偏強，可能有9至11級強陣風。

黃恩鴻表示，4月2、3日受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台濕冷，都有降雨機會，中部以北、宜蘭、花蓮降雨較持續、明顯，山區可能會有落石、坍方；其中北部、宜花、中部山區可能會有較大雨勢發生，南台灣沒有下雨的空檔時間相對較長；預計4月3日晚上水氣減少轉乾。

溫度方面，黃恩鴻提到，預估最冷的時間就是在4月2、3日，中部以北低溫約14、15度，部分地區可能會再低1、2度，南部及花東低溫約16至18度。

黃恩鴻說，預計4月4日起天氣逐漸轉好，剩北部、東半部局部短暫雨，中南部零星降雨，接下來預報到7日水氣都是逐日減少；氣溫方面，4月4日起北部高溫可回升至20度，接下來也是逐日漸暖。

黃恩鴻提醒，明天起至4月2日上午，東半部、中部以北沿海及澎湖、金門、馬祖仍可能會有長浪發生；4月4日至6日，中南部地區夜晚清晨可能會有霧或低雲，影響能見度。（編輯：唐聲揚）1110331