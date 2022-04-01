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冷氣團南下 清明連假天氣兩好兩壞

2022/4/1 08:14（4/1 09:38 更新）
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2日、3日全台偏冷且有雨，4日冷氣團減弱，水氣減少，5日氣溫再回升。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
2日、3日全台偏冷且有雨，4日冷氣團減弱，水氣減少，5日氣溫再回升。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）中央氣象局預報，今天大陸冷氣團逐漸南下，明天起4天清明連假，2日、3日全台偏冷且有雨，4日冷氣團減弱，水氣減少，5日氣溫再回升，氣象專家吳德榮形容連假天氣是兩好兩壞。

氣象局觀測，一波大陸冷氣團正逐漸南下，今天北部、東北部天氣明顯轉冷，清晨溫度攝氏15度至17度，預估白天高溫16度至18度，整天為多雲至陰偶爾有短暫雨的天氣，晚上雨勢將增加；中南部及花東也轉涼，白天高溫20度至22度，南台灣24度至26度，感受較舒適。

氣象局預測，明天及3日，大陸冷氣團影響，配合華南雲雨區東移，水氣偏多，中部以北及宜蘭、花蓮整天溼冷，低溫14度、15度左右，其他地區天氣也偏冷；各地都有機會下雨，4日起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天漸轉舒適溫暖，水氣逐漸減少，5日氣溫再回升，各地為多雲到晴天氣。

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」中，形容清明連假天氣「兩壞、兩好」。

吳德榮說，明天源自中南半島的熱帶雲系消散後的水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，3日白天全台持續有雨，3日晚起中南部雨先停；2日、3日中部以北有較大雨勢，應注意；受強冷空氣影響，北部溼冷，中南部溼涼微冷，預估平地最低溫約可降至12度左右，春寒料峭應注意保暖，4日、5日高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，東部偶降雨機率。（編輯：李錫璋）1110401

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