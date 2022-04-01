展望會17年資助人發聲 盼助3000名弱勢兒童

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）兒童節將至，國外卻有許多貧困孩童正飽受乾旱、疾病所苦，台灣世界展望會17年愛心資助人劉依寧以自身經歷為孩童發聲，盼為3000名弱勢童募集資助人。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，今年以「Reasons 一個理由，轉動一個生命」為活動號召，盼為3000名弱勢兒童募集資助人。

展望會有許多愛心資助人，劉依寧是其中一名，她以自身17年的資助經歷，主動帶著3名兒女一起拍攝活動影片，為有需要的兒童發聲，期盼有更多民眾響應資助行動。

現年43歲的劉依寧還未升格人母前就成為資助人，17年來不僅自己陸續養育3名子女，也相繼資助8名兒童，17年前她因想給弱勢兒童一個好的未來，主動加入兒童資助計畫，在有了自己的孩子後，更希望藉由資助讓3名兒女認識世界不同地區的生活樣貌和需要，從而培養同理心，讓良善在孩子心中扎根。

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展望會表示，劉依寧透過資助行動轉動了8名資助童的生命，也成功打開下一代關懷世界的視野，如今劉依寧3個寶貝兒女更將源自母親的那份愛發揚光大，大哥小飛每年會帶著弟弟妹妹一起存下零用錢和壓歲錢，在年終時選擇一間公益機構捐出兄妹3人的愛心撲滿。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，雖然當前全球的目光聚焦在烏克蘭難民兒童，但放眼亞洲、拉丁美洲和非洲等多個脆弱國家，仍有無數兒童因為環境的匱乏而無法健康成長，她呼籲民眾響應「Reasons 一個理由，轉動一個生命」行動，每月新台幣700元資助1名兒童，讓孩子獲得溫飽、乾淨水、衛生服務及基本教育，也為兒童的家庭和社區帶來正向發展。（編輯：陳政偉）1110401