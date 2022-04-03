江耀宗遭質疑出事後「神隱」 高鐵：董事長全程掌握

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台灣高鐵1日因東南水泥施工意外波及，造成高鐵左營站雙向癱瘓，董事長江耀宗被批評「神隱」，沒有積極應對。台灣高鐵今天發出4點聲明澄清，指在內部分級負責應變機制下，江耀宗均全程掌握，經營績效可受各界檢視公評。

東南水泥1日拆除廠房時，壓毀台電電塔，造成高鐵主線無法供電，台南至左營暫停行駛約7小時；台鐵則是因與與高鐵路線接近，配合台電搶修時，安全起見執行斷電約2個多小時，總計雙鐵有109班列車、逾12萬名旅客受影響。

面對清明連假前發生重大意外，有媒體報導質疑台灣高鐵董事長江耀宗在應變過程中「神隱」。台灣高鐵今天發布新聞稿提出4點澄清，強調經理部門負責各項天災及營運異常事件應處，訂有相關辦法，依影響程度共分四級開設「緊急應變中心」（EOC），依序由總經理、營運資深副總經理、運務處主管及行控中心人員擔任緊急應變召集人。

高鐵表示，1日事件屬「因人為危安事件，需取消班次、需進行正線列車旅客接駁」狀況，故啟動EOC二級開設，由營運資深副總召集。

高鐵指出，分級負責應變機制目的在充分尊重營運專業，以達快速決策、確保旅客及營運安全並儘速恢復通車等目標。不過EOC會中重大應變決策及對外發布新聞稿，經跨單位討論並形成共識後，再由董事長、總經理核定後發布。

高鐵表示，江耀宗雖非EOC直接參與成員，對歷次應變決策過程及執行方式，均全程掌握。

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其次，高鐵指出，經理部門基於經理人忠實義務，曾就「C2票價因子優惠項目」、「平穩專戶動支範圍/申請程序」及「成立高速鐵路協調委員會」等三案提報董事會討論，也依董事會決議持續與交通部協商溝通中。

高鐵表示，江耀宗就任董事長以來，2017年起要求落實「公司治理」並參與台灣證券交易所評鑑，迄今已4度獲得公司治理績效前5%績優公司；2018年起規劃「維修本土化」政策目標，迄今維修物料在地採購占比已達倍增目標（15%到30%），各項維修工作自辦率超過9成；台灣高鐵也在2019年締造營收、運量均創下歷史最高，經營績效可受各界檢視公評。（編輯：林淑媛）1110403