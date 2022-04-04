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移動式AR刷牙機入校 科技輔助教學童清潔牙齒

2022/4/4 10:50
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（中央社記者許秩維台北4日電）為提升學童口腔健康，教育部於110學年度將移動式AR（擴增實境）刷牙機引進國小，指導學童學習正確刷牙方法，師長也可透過學童牙齒清潔程度得分，瞭解學習成效。

教育部今天發布新聞稿指出，蛀牙是學童常見的口腔問題，需透過正確刷牙方式來移除牙菌斑，以降低齲齒發生風險，校園中刷牙技巧訓練常仰賴學校護理師或邀請牙醫師及口腔衛生人員入校指導，教育部國教署也委託高雄醫學大學口腔衛生系辦理「學童口腔保健計畫」。

教育部於110學年度首度將「Pvix Oral Kid AR擴增實境專業學童口腔保健訓練系統」引入校園，指導學童使用貝氏刷牙法進行刷牙練習，以求實際刷牙時，能有效移除牙齒上的牙菌斑，預防蛀牙發生。

國教署表示，此次試辦計畫希望驗證移動式AR刷牙機的成效，今年3月先於嘉義縣試辦、4月至高雄市試辦，先由縣市推薦10所國小，分AR介入組、傳統教學組各5校，AR介入組由學童操作AR刷牙機學習刷牙法，傳統教學組由計畫團隊人員教學，每校進行1次前測、2次後測、牙菌斑檢查。

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AR刷牙機利用互動式擴增實境搭配擬真口腔模型、光學牙刷工具，採一對一方式學習，學童可搭配刷牙歌與故事，以遊戲方式學習，且能即時看見成果回饋，師長也能立即獲得學童牙齒清潔程度得分，以了解學童的學習成效。

國教署提到，在試辦計畫完成後，將檢視移動式擴增實境刷牙機的介入成效，了解該系統是否可有效輔助或取代傳統刷牙技巧學習，期望透過科技輔助，讓學生更熟悉清潔口腔技巧。（編輯：張雅淨）1110404

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