在校生停課無法參加丙級技檢 將擇期安排考試

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）國內COVID-19本土案例增，多所學校停課，高職教師擔憂影響在校生工業類丙級專案技能檢定，勞動部技檢中心今天說，停課學校不會是考場，若考生無法應試也將擇期安排考程。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，國內昨天新增216例本土病例，再創今年單日新高，遍及12縣市，北中南東部都有新個案，以新北市91例最多，而截至昨天全國也累積有13縣市、99校全校停課或部分班級停課。

在校生工業類丙級專案技能檢定將於10日登場，有高職教師反映、擔憂疫情會影響學生參加在校生工業類丙級專案技能檢定的權益，包含停課學校是否會成為考場、被停課學生是否能應試等。

對此，勞動部勞動力發展署技能檢定中心主任楊國聖告訴中央社記者，針對10日即將舉辦的在校生工業類丙級專案技能檢定，被停課學校都不會是考場學校，技檢中心會找鄰近學校做為考場，若時間趕不及、該考場中的考生該次檢定就延期辦理。

不過，若是全部69個考場中有一半學校都是停課學校、無法辦理檢定，則該次在校生工業類丙級專案技能檢定將全部延期。

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至於被停課學生是否能參加考試？楊國聖表示，依照現行規定，被匡列為居家隔離或是自主健康管理者不能參加檢定，但如果是自我健康監測的學生，必須看地方教育局跟衛生主管機關如何規定，若是建議學生可以參加檢定就可照常參加。

楊國聖說，若是不建議學生參加檢定，或者是被匡列為居家隔離或是自主健康管理者的學生，後續也都會針對這群學生另外安排考程，若學生不想參加應是希望退費，後續也會協助辦理退費。（編輯：陳政偉）1110406