中國科大累積2學生確診 全校改線上教學至17日

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（中央社記者許秩維台北6日電）中國科技大學今天表示，昨天深夜接獲教師通知1名學生確診COVID-19，目前已累積2人確診，雖然尚未接獲衛生單位通知，但全校自4月7日至17日採預防性停課，改為遠距教學。

中國科技大學日前發布新聞稿指出，學校於4月1日中午接獲台北市信義區健康中心通報，有1名學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），約10名老師和100多名學生被匡列要採檢，曾與確診學生接觸的班級和老師改採遠距教學，實施時間為4月1日至10日。

中國科技大學副校長張偉斌今天接受中央社記者採訪時證實，校方於昨天深夜接獲教師通知，校內新增1名學生確診，該學生的家長先確診，學生於昨天採檢確認為陽性，初步判斷應該與日前校內確診學生無關。

張偉斌提到，目前學校還未接獲衛生單位通知新增確診者，但校內已累積2人確診，因此校方決定先調整教學，全校（包含台北、新竹校區）同步進行預防性停課不停學，4月7日至17日改採線上教學，預計4月18日恢復實體上課，並視疫情滾動式調整。（編輯：張雅淨）1110406