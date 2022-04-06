公立就服機構協助身障者求職 就業率69.3%

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）身障者進入職場相對困難，勞動部各地公立就業服務機構提供一案到底個別化就業服務，根據統計，去年共協助2.6萬人次就業，求職就業率為69.3%，相近整體求職者就業率。

為協助身心障礙者順利進入就業市場，勞動部依身心障礙者的需求及能力，透過全國各地公立就業服務機構提供一案到底個別化就業服務，也補助地方政府設職業重建服務個案管理窗口，連結各項就業促進措施，協助身心障礙者就業。

勞動部近日釋出統計數據，去年身心障礙者透過各公立就業服務機構新登記求職者為3.7萬人次，有效求職推介就業者共2.6萬人次，求職就業率為69.3%，顯示與整體求職者的求職就業率70.5%相近。

其中，求職者中以男性2.2萬人次居多，占59.8%，女性1.5萬人次，占40.2%，求職就業率以女性70.7%高於男性的68.4%，若以近3年資料觀察，女性求職人數占比都超過3成8，求職就業率也都高於男性。

若依照年齡觀察，去年身心障礙求職者以25至44歲占49.4%為主，依照教育程度觀察，則以高中職占50.5%最高，專科以上占28.4%次之，國中以下占21.1%。

若觀察身心障礙求職者的障礙類別，屬「神經系統構造及精神、心智功能」者占53.7%最高，「神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能」者占21.9%次之，「眼、耳及相關構造與感官功能及疼痛」者占8.9%居第3。

另外，根據統計去年年事業單位登記求才時優先僱用對象為身心障礙者有2.4萬人次，較109年增702人次，其中各行業以製造業占45.6%最多，其次為批發及零售業占11.5%，公共行政及國防業占8.1%居第3。

若依照職業觀察，以機械設備操作及組裝人員占22.8%最多，其次為基層技術工、勞力工及其他占18.1%，服務及銷售工作人員占15.8%居第3。（編輯：陳政偉）1110406