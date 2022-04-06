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班班有冷氣卻5月才能開 潘文忠：學校可彈性使用

2022/4/6 15:32
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（中央社記者陳至中台北6日電）行政院推動「班班有冷氣」政策，預計5月啟用，不過立委為學校請命，指南部4月就已炎熱，冷氣卻「只能看不能用」。教育部長潘文忠表示，學校可彈性使用。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學合併之問題與檢討」，民主進步黨籍立委何欣純質詢時提到，「班班有冷氣」政策廣受好評，但應更人化，教育部規定只有5、6、9、10月能開啟，但南部學校4月就已相當炎熱，已接獲許多家長反映，希望能提早開冷氣。

潘文忠則解釋，當初以月份設算補助經費，主要是希望縣市瞭解能源不能無限制使用。台灣常態較熱的月份就是5、6月，以及暑假後的9、10月，但南北確有差異，學校可因地置宜，彈性使用冷氣，也可先開電扇。

時代力量黨籍立委王婉諭質詢時也提及，教育部近期要求學校進行「壓力測試」，全校所有教室須一同開冷氣，還要設定比當地氣溫低攝氏7度，以新竹來說，學校可能要設定在16度，師生要在教室穿外套、戴毛帽，質疑是否合理。

潘文忠則解釋，「壓力測試」的執行方式，是由能源局提供建議，目的是瞭解學校的電力系統是否能負荷。這次「班班有冷氣」不只是裝冷氣，同時也盤整各校的電力設施，到夏季需要開冷氣時，一定也是所有班級都開。

潘文忠表示，現階段各校所做的測試，都會是短時間，盡量不干擾師生作息，希望藉此確保5月使用不會出狀況。（編輯：卞金峰）1110406

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