清明連假國道疏運檢討 車流量較110年同期少4.3%

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）高速公路局檢討今年清明連假國道疏運，車流量較去年同期減少4.3%，整體壅塞程度不算太嚴重。

高公局今天發布新聞稿，4月2日至5日為清明連假，平均每日國道全線雙向交通量為110.5百萬車公里，較民國110年同期平均115.5百萬車公里減少4.3%，雙向以第3天113.3百萬車公里最高，為平日的1.3倍；另國5平均交通量為3.1百萬車公里，與去年同期平均相近，為國5平日的1.2倍。

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高公局指出，今年清明連假每日國道壅塞比例（即每半小時行駛速率低於40公里的路段與時段占全路段全日比例）介於0.6%至2.9%之間，平均為1.9%，與去年清明連假差異不大。整體而言，雖有局部路段因交通量過度集中或事故及天候影響而出現壅塞情形，但不致嚴重壅塞，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

不過，清明連假首日事故件數高達180件，較去年同期增加43%，高公局分析，主要與連假前2天溼冷天氣有關，但壅塞狀況並未惡化，整體疏導仍發揮一定成效，且事故處理時間多數在20分鐘內，有效提升事故處理效率，降低事故對整體車流影響。（編輯：張雅淨）1110406