保育類侏儒抹香鯨擱淺彌陀漯底沙灘 海巡救援送照護

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄彌陀漯底海堤沙灘今天凌晨1時多發現擱淺鯨豚，海巡等人員到場將鯨豚扶正固定、保持氣孔暢通再進行保濕，研究人員判定為保育類侏儒抹香鯨，之後由吊車送往照護。

海巡署南部分署第一一岸巡隊（第六巡防區）下午發布新聞稿說明，有民眾凌晨1時多報案，指高雄彌陀漯底海堤沙灘發現鯨豚擱淺，海巡署第六巡防區指揮部轉通報彌陀安檢所及國立成功大學鯨豚研究中心共同救援。

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彌陀安檢所人員到場先協助將鯨豚扶正固定，保持氣孔暢通，再以濕布覆蓋，持續澆淋海水保濕，成大研究中心教授到場判定擱淺鯨豚為體長200公分、寬80公分的侏儒抹香鯨，海巡同仁和鯨豚中心志工凌晨2時許共同將鯨豚搬運上吊車，送往台南市四草鯨豚搶救站照護。

第一一岸巡隊表示，為關懷海洋永續及保育海洋生態，若民眾於高雄、台南地區沿岸一帶發現相關保育類動物擱淺及待救援，隨時都可利用行動電話或市話撥打「118」報案專線，海巡人員將立即前往處理。（編輯：陳仁華）1110406