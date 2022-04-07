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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
首頁 / 生活

搶攻國旅券倒數商機 大東北角觀光圈推優惠

2022/4/7 15:29（4/7 15:56 更新）
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成立已30年的蘭陽戲劇團7日首度登上龜山島演出「春暖花開」，透過演出呼籲大眾保育生態、愛護環境。（東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月7日
成立已30年的蘭陽戲劇團7日首度登上龜山島演出「春暖花開」，透過演出呼籲大眾保育生態、愛護環境。（東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月7日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，為搶攻4月底到期的國旅券商機，即日起協助旅遊業推出大東北角觀光圈「買千元送200」優惠，盼助產業增加收益。

「2022東北角『螢』接『鯨』喜生態旅遊」活動今天於宜蘭烏石港啟動，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處帶領旅遊業、蘭陽戲劇團團員等搭乘賞鯨船，前往龜山島登岸參訪。

管理處表示，成立已有30年的蘭陽戲劇團這次首度登上龜山島表演「春暖花開」，並在島上高舉「春遊龜山島、心情沒煩惱」、「回『龜』大自然、守護生態島」牌子，呼籲大眾保育生態、愛護環境。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處發布新聞稿表示，大東北角觀光圈內動植物種類多元，加上龜山島生態、賞鯨豚資源豐富，深受遊客喜愛，且每年3月至6月，也是大東北角觀光圈螢火蟲出現的季節。

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管理處指出，在春季時分，整合旅行社及大東北角觀光圈業者，聯合推出國旅券「買千元送200」促銷方案，像是宜蘭縣賞鯨推廣協會推出繞龜山島加登島，平日原價新台幣1200元，現在只要1張面額1000元的國旅券就可成行；頭城休閒農場不分平假日，只要憑1張國旅券可享2人入園門票、自助午餐、園區導覽優惠。

相關優惠訊息可在東北角觀光資訊網及「東北角之友」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1110407

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