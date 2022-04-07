台北市議會公務車司機確診 職場接觸者快篩陰性

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市議會1名公務車司機今天上午快篩呈現陽性，衛生局下午說明，這名司機已確診，正與新北市政府合作進行疫調，目前職場10多名接觸者已快篩，結果皆為陰性。

台北市議會上午表示，1名公務車司機因家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），自行快篩後呈現陽性，正在等待PCR結果，已針對地下2樓辦公空間進行清消，並安排接觸者先行快篩。

台北市議會指出，這名司機在清明連假後都沒有出勤，不過昨天有短暫進到議會。

台北市衛生局疾管科長張惠美下午在視訊記者會上表示，這名司機PCR結果為陽性，由於居住在新北市，已與新北市聯繫並合作進行疫調，初步了解同辦公室10多名員工快篩都陰性，將盡速匡列接觸者居家隔離。

此外，監察院有人員確診，張惠美表示，目前掌握個案是居住在外縣市，連假後就沒有回到職場，正與監察院聯繫進行疫調，了解是否有接觸者。

張惠美說，近期個案較多，確實可能出現遭匡列後要等候較長時間才有防疫計程車的狀況，交通局公運處已增加派遣防疫計程車因應，同時各大採檢站也延長服務時間，居家隔離者將優先安排到大佳河濱公園車來速篩檢。（編輯：方沛清）1110407