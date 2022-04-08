大甲媽祖遶境11日至新港奉天宮 警管制9處路口

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（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）大甲鎮瀾宮媽祖今天深夜起駕展開9天8夜遶境行程，11日將抵達嘉義縣新港奉天宮，嘉義縣警察局針對奉天宮周邊中正路等9處路口管制車輛進入，避免人車爭道發生危險。

嘉義縣警察局民雄分局五組組長陳志強今天告訴中央社記者，大甲媽深夜將起駕，進行8天9夜遶境進香，大甲媽11日中午左右抵達嘉義縣新港鄉，12日上午在新港奉天宮前廣場辦理祝壽大典，這段期間將有大量車流湧入新港鄉市區街道。

陳志強指出，民雄分局特別針對奉天宮外圍及周邊道路進行交通管制措施，包括中正路、新中路口；新中路、福德路口；登雲路111巷口、中山路72巷口；登雲路111巷口、公園路；中山路奉天宮牌樓前路口；古民街與文昌路口、登雲路口、新民路口及大興路口，禁止車輛進入。執行公務車輛及管制區內居民車輛，可進出。

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陳志強表示，新港鄉崙子橋、157線海瀛村路口，於11日上午11時至13日凌晨2時，管制車輛自雲林縣元長鄉的崙子橋進入嘉145甲線，以及管制車輛自嘉157線海瀛村路口進入嘉義縣新港鄉市區。

民雄分局分局長黃維章指出，大甲媽遶境行程是年度宗教盛會，參與信眾應落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，並配合不鑽轎底、不搶轎、參與遶境者須接種第3劑疫苗及落實實聯制、戴好口罩、勤洗手等規定。（編輯：郭諭儒）1110408