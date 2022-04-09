隱形責任制 國發會：近5成民眾下班後還得處理工作

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）網路拉近人與人的距離，但對於部分上班族來說，網路帶來的便利性反而讓工作與生活更難以切割。國發會調查顯示，高達49.8%的就業者下班後仍會接到工作訊息，或需要透過網路繼續處理工作。

數位時代來臨，人手一機已經不再稀奇，隨時隨地透過網路聊天、比價、看影片，更是生活日常。國發會最新公布的「109年數位發展調查報告」顯示，台灣網路族幾乎天天上網，平均每週上網6.7天，生活和網路已經密不可分。

調查也發現，民眾生活中最常接觸的前3項網路活動類型分別是即時通訊、占比高達83.6%，而後是網路影音娛樂、占比為76.0%，商品或服務資訊查詢則有65.4%。

但也因為Line等即時通訊軟體十分普遍，主管隨時隨地都可聯繫下屬，反而讓員工更難擁有完整的下班時光。

國發會報告便指出，12歲以上就業者中，有接近半數、高達49.8%的人，下班後仍會收到工作訊息，或需要透過網路繼續處理工作相關事宜；若以12歲以上全體民眾為分母，則是每10人就有3人下班後仍需擔心工作，工作與生活切割不易。

在企業公關部門任職的Bonny便表示，自己的工作性質必須隨時關注輿情，現在即時通訊軟體聯繫又非常方便，使得下班後遇到風險事件時，也必須立即處理公事、與公司聯繫，晚上10點還得忙工作也不算太少見。

國發會報告內容也提到，新興科技改變了工作型態，雇主常常藉由電話、Email、簡訊、Line等通訊軟體，在勞工下班後指揮及交付工作，這已經成為勞動關係與勞動政策上的新興問題。

國發會引用勞動部「109年勞工生活及就業狀況調查」資料，指出109年勞工曾在下班後，接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占22.9%，其中，當下需立刻執行者占12.4%，平均每月執行下班後交付工作的時數為5.1小時。

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yes123求職網發言人楊宗斌進一步指出，下班後主管用電話、通訊軟體聯繫工作事宜的情況在各行各業都十分普遍，就算是餐飲業，下班後手機也可能叮叮咚咚，因為主管會透過訊息交待換班或是工作注意事項。

「過去這兩年風氣更明顯」，楊宗斌直言，COVID-19疫情爆發以來，許多企業都加速數位轉型，並啟動居家辦公、遠距辦公，但這也讓上下班分界點更模糊；他感嘆，疫情促職場走向「行動化」、「數位化」，伴隨而來的卻是隱性的責任制議題。（編輯：潘羿菁）1110409