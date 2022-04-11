高風險地區發公費家用快篩 陳時中下午說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北11日電）國內COVID-19本土疫情延燒，因應擴大採檢需求，將在高風險區域提供公費家用快篩試劑，新措施最快今天公布，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增431例本土病例，分布18縣市，以新北市143例最多，其次依序為台北市67例、桃園市45例、屏東縣31例、基隆市28例。另新增4例中度症狀個案，其中1例女性年僅50多歲，完全沒打過疫苗，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾儘快打疫苗。

為預防COVID-19重症死亡，指揮中心除鼓勵長者打疫苗，也採購抗疫口服藥物，後續規劃再追加購買至少10萬人份輝瑞口服藥，這2天應該會有好消息，購買與到貨進度備受矚目，將是今天下午記者會關注話題之一。

「COVID-19確診個案居家照護管理指引」明訂小於65歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，在家隔離的輕症患者該如何取得藥品成焦點，中央將設計送藥機制，未來如何送交患者手中、由哪個單位負責配送，預計將於今天開會決定。

據指揮中心統計，今年1月1日至4月9日本土病例共3546例，其中3532人為輕症或無症狀者、占比為99.61%，中重症個案共14人，中症占比0.34%、重症0.06%。中症個案12人，年齡介於20多歲至90多歲；重症累計2人死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110411