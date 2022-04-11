民團縣市能源政策評比 首度納入運輸部門

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（中央社記者張雄風台北11日電）能轉盟今天公布2022年縣市政府能源與氣候治理評比指標，本屆首度納入運輸部門減碳，如公共運輸成長、自行車道總長等；評比最重的是民眾參與程度、能否將民眾建議納入政策中。

能源轉型推動聯盟今天舉辦「2050要淨零 地方政府別缺席 選前能源政策評比啟動」記者會，公布2022年縣市能源與氣候治理評比範疇和指標。

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷指出，能轉盟是由10多個關心能源轉型的環保及公民團體組成，自2015年起至今已進行2次縣市政府能源政策評比；今年自4月起公布評比細項、拜訪各縣市，預計7月進行訪談、9月公布最終評比結果。

地球公民基金會專員楊書容表示，本次首度將運輸部門指標納入評比，運輸部門是國際公認難減碳的部門，是台灣第4大排碳部門、占14%，也占境內空污比例1/3以上；評比項目如提升公共運輸量成長率、改善或新增自行車道總長度成長率、電動機車新售占比成長率等。

主婦聯盟資深主任吳心萍指出，評比項目中「民間參與」是比重最重的指標，不是只辦過幾場說明會、統計人次而已，而是要真正擬定政策，讓在地民眾實質參與，並將民眾的建議納入政策中。

吳心萍提到，民眾參與也包含電力使用者機制設計，如節電，在宜蘭有冷凍系統改善、金門則透過旅宿業推動節電等；會評量縣市能否掌握在地用電特性、減碳與能源潛力分析，且將氣候與能源資源與政策資源公開，讓在地民眾能夠掌握；或是縣市政府能否照顧到能源弱勢者的需求等。

荒野保護協會氣候變遷教育委員會能源議題組長陳雍慧表示，評比項目也包含地方政府能否訂出中、長期目標，讓各局處和層級能夠有清楚的法令地位、執行方式及具體的行動策略；並觀察地方政府是否投入足夠的行政資源、有無專責單位整合跨局處資源；另外也要檢視地方有無培力及考核機制。

台灣再生能源推動聯盟政策部主任周正履指出，有了行政資源後，也要觀察地方是否有執行的決心，主要會依屋頂光電潛力盤點及舖設完成率來觀察。

周正履解釋，私有屋頂設光電最無爭議，空間能達到一地兩用，對於裝設者而言，可以降溫、甚至解決老舊屋頂漏水，也是地方政府最能施力的地方；而公有屋頂光電建設應是基本項目，包含確實盤點可建設區位並實際設置，建設率愈高評分愈高。（編輯：張雅淨）1110411