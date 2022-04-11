機捷延伸線A22老街溪站 預計年底完工試營運

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市長鄭文燦今天視察機場捷運延伸線A22老街溪站通車進度表示，目前土建及水環施工完成度約98.2%，預計10月完工，在完成穩定性測試後即可試營運，讓市民享受捷運便利性。

鄭文燦表示，老街溪站外觀採萍蓬草設計，目前工程進度超前，包含B1穿堂層的車站服務台、售票機等設備已安裝完成測試中；B2月台層的設備也就位。延伸線營運的首列車目前已展開動態測試，整體工程預計最快10月初就可完工，待完成穩定性測試後，年底就可進入試營運階段。

鄭文燦說，捷運綠線延伸中壢段規劃自八德站經中山東路，最後銜接中壢車站，工程已納入前瞻建設計畫，期盼綜合規劃能儘快定案。此外，捷運綠線與機場線也將進行系統整合，實現一車到底、建構捷運環狀線的目標。

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鄭文燦指出，中壢車站正在進行臨時前站工程設計，未來拆除舊的前站後，站區施工空間將更開闊，在後續的鐵路地下化中壢車站施工階段，將先以A22老街溪站為捷運發車站，交通局在施工期間將安排中壢車站往返A22站的免費接駁車供民眾搭乘。

捷運工程局長陳文德表示，機捷延伸線下階段通車至A23中壢車站後，將可銜接綠線延伸中壢計畫，形成桃園都會區捷運環狀路網方便旅客轉乘，並連結桃園、中壢及航空城3個都會核心，配合機捷主線、棕線及三鶯延伸線串接大台北都會捷運系統，提供市民四通八達的軌道運輸服務。（編輯：方沛清）1110411

桃園市長鄭文燦（前左）11日視察機場捷運延伸線A22老街溪站通車進度表示，目前工程進度超前，延伸線營運的首列車已展開動態測試，整體工程預計最快10月初就可完工，待完成穩定性測試後，年底就可進入試營運階段。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月11日

桃園市政府捷運工程局表示，機場捷運延伸線下階段通車至A23中壢車站後，將可銜接綠線延伸中壢計畫，形成桃園都會區捷運環狀路網方便旅客轉乘，並連結桃園、中壢及航空城3個都會核心。（桃園市政府捷運工程局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月11日