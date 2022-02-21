五泰輕軌可行性研究審議通過 預計119年完工通車

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）國發會委員會議今天審議通過五股泰山輕軌可行性研究案，將依決議函報行政院核定。新北市府指出，此案可提供蘆洲、五股、泰山地區便捷的軌道運輸，預計119年完工通車。

五股泰山輕軌路線銜接台北捷運環狀線北環段Y22站，止於未來桃園機場捷運增設的A5a站，全長約11.61公里，設置14座車站，預估建設總經費約新台幣227.79億元，119年完工通車。

新北市政府指出，此計畫通車後，民眾可搭乘輕軌路線轉乘捷運環狀線北環段、蘆洲線往返台北市，或轉乘機場捷運線往返桃園市，提供便利的公共運輸服務。

由於此計畫行經許多都市計畫及重劃區，新北市政府預期沿線人口將持續成長，預計服務人口範圍可達40萬人；此外，沿線都市計畫及重劃區開發完成後，衍伸的相關財務效益可挹注計畫財源，也可紓緩當地主要道路上下班尖峰時段交通壅塞情形。

國發會今天委員會議也就111年度整體公共建設計畫推動重點提出報告，國發會主委龔明鑫表示，今年公共建設計畫經費規模約5448億元，為歷年次高，在疫情及營建環境持續挑戰下，整體經費達成率仍以95%為目標。

另外，經濟部會中就「開發在地型產業園區計畫」執行情形提出專案報告。經濟部表示，為了因應產業「缺地」問題，行政院106年核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-開發在地型產業園區計畫」，由經濟部工業局、中小企業處、加工出口處分別以特別預算投入園區開發與建設，活化既有工業區、加速產業用地供給。

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經濟部表示，106年至今，持續強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區，活化工業區土地約44公頃，預計提供設廠面積約105公頃，包括新竹AI、新竹五華、彰濱、南投草屯、高雄仁武、屏東新園等，並完成城鄉特色產業園區企業進駐達116家。

經濟部官員表示，台商回台投資的浪潮持續，因應不同需求，經濟部也持續釋放產業用地，希望改善缺地問題。（編輯：趙蔚蘭）1110221