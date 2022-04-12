不只是觀光工廠 繼承者們要讓鶯歌走進日常生活

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（中央社記者余曉涵台北12日電）過去旅客到鶯歌只能參訪觀光工廠，不過台灣設計研究院找來繼承者們用「全新視角」特寫迷人的陶瓷工藝現場，要讓旅客見證職人專業技術，深入了解陶瓷產業共生的城市。

台灣設計研究院2019年發起「T22設計振興地方產業計畫」以陶瓷產地鶯歌作為計畫第1棒，並在疫情影響下完成4個階段任務產地學院、產地1顆星、跨界聯名商品、打開工廠。

台灣設計研究院今年交棒由鶯歌產地繼承者們，聯手策劃鶯歌產地開放日Yinggooo。鶯歌產地開放日工作小組發出新聞稿表示，Yinggooo取go與鶯「歌」近似音，以片語go to與利用字尾重複g、o字母，帶出正在「進行中」的動態意象，也帶出3大活動主題「go to factory工廠見學」、「go to market限定市集」、「go to shop老街限定店」，要彰顯鶯歌滿城活力。

鶯歌開放日表示，活動將在8月26日至8月28日展開，由安達窯、新太源、台華窯、新旺集瓷、陶聚與傑作陶藝6個品牌繼承者們成立主導策劃團隊，設研院與擔任「燕三條 工場祭典」總監的method公司的代表山田遊，以及原為該活動地方政府窗口，現創業輔佐該活動營運的橫山裕久（side inc.）共同擔任顧問，要以「全新視角」特寫迷人的陶瓷工藝現場，帶領旅客見證職人專業技術、深入了解這個與陶瓷產業共生發展的城市。

鶯歌開放日指出，鶯歌是陶瓷製造業的工廠聚落，過往卻不曾呈現工廠內24小時持續打漿、脫模、修坯、施釉、貼花、量產等過程，而這些「進行中」的製造狀態才是富有溫度與震撼人心的寶藏。

繼承者們將以體驗工作坊呈現艱深製陶技術，像是安達窯青瓷釉料的量產與精細雕琢的透光工藝、新太源經驗累積「更勝手繪色彩」的花紙轉印或融合高溫彩瓷藝術魅力的台華窯，都是不遜於天然景觀或歷史古蹟的觀光資源。

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鶯歌開放日表示，這次要走進日常生活，例如陶聚將器型與釉料組合的無限可能交給旅客自由發揮、傑作陶藝透過再生陶瓷演示循環經濟的操作邏輯，而產地明星新旺集瓷品牌KOGA許家陶器品則帶領旅客進入鶯歌的時光走廊，從歷史學習經驗並展望未來。

鶯歌開放日指出，串聯鶯歌老街與工廠打造「綜合體驗空間」，希望為鶯歌帶來更多機會，站穩復興產地的腳步。（編輯：陳政偉）1110412