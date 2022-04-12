快篩提供唾液採檢？莊人祥：鼓勵廠商代理研發

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北12日電）衛福部食藥署核准的24款家用快篩皆為鼻咽採檢，「戳鼻子」造成不適感，可能降低快篩意願，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，鼓勵廠商代理、研發，經食藥署核可就可使用。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，家用快篩使用時機增加，除即日起調整居家隔離及居家檢疫期滿檢測改以快篩方式執行，以利加速檢測，及早進行相關防治措施，另外提供給高風險區域縣市做疫情熱區快篩，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，希望將售價降低。

莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，將力拚在4月底將家用快篩試劑售價降至新台幣200元，至於雙北地區及桃園計畫加入高風險區域快篩初步方案，現階段僅是地方表達意願，方案尚未出爐，持續規劃中。本土個案數破千例或萬例，雖然有可能發生，但會控制疫情減緩上升。

針對媒體詢問，家用快篩是否可能從現階段的鼻咽採檢改為唾液採檢，莊人祥說，將持續鼓勵廠商進在相關研發，開發完成送交食藥署審核通過即可使用；在廠商研發的情況下，國內若有代理商願意代理，也可選擇從國外代理，食藥署核可就能供民眾使用。

COVID-19病毒持續變異，Omicron亞變種BA.4和BA.5已被世界衛生組織（WHO）列入監控，日本首度發現Omicron變異株XE案例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，BA.4和BA.5案例不多，主要出現在非洲南部，預期特性與Omicron不會差太多，仍待持續監測。

至於XE案例，日前已報告過台灣早在3月中旬已在邊境攔截到1名感染變異株XE的境外移入確診者，為捷克入境的本國籍女性，落地採檢陽性，並未進入社區，直接進入加強版集中檢疫所分流收治。而韓國出現的變異株XL，在台灣則尚未出現。

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羅一鈞說，Omicron變異株最常見兩大症狀，分別為喉嚨痛癢症狀、咳嗽，其次是發燒、流鼻水或鼻塞，與一般感冒症狀雷同，小朋友較成人更容易發燒，現階段台灣本土及境外移入個案都是以亞變種BA.2為大宗。

據指揮中心統計COVID-19醫療資源，全國專責及負壓病床總床數為4484床，空床數2620床，空床率58.4%；49家中央集中檢疫所總床數為6489床，其中2706個空床，空床率為41.7%，地方加強型防疫旅館，新北及花蓮各新增1家，共5家、785床，其中還有198個空床，空床率25.2%。（編輯：陳政偉）1110412