優化行李輸送系統完成 桃機為航空復甦做準備

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桃機公司13日表示，「第二航廈報到櫃台行李設備汰換暨行李分揀系統控制中心遷建工程」從2020年開始施工，內容包含6座櫃台島區輸送機設備汰換、8座櫃台島區建築裝修汰換、以及控制中心遷建等，相關設備工程2021年完成並在近日啟用。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年4月13日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）桃園國際機場公司從2015年起啟動行李輸送系統優化工程，除在2019年完成第一航廈系統新建工程，第二航廈相關設備工程也在去年完成並在近日啟用，為航空業復甦做好準備。

桃機公司維護處科長莊智堯接受媒體聯訪表示，「第二航廈報到櫃台行李設備汰換暨行李分揀系統控制中心遷建工程」從2020年開始施工，總經費約新台幣3.16億元。內容包含6座櫃台島區輸送機設備汰換、8座櫃台島區建築裝修汰換、以及控制中心遷建。

莊智堯說，完成後各報到櫃台島區每小時行李處理件數，從過去的480件增加為600件，處理能量提升25%，同時降低磅秤輸送機高度與預留進出櫃台動線，改善航警、航空公司地勤、設備維護人員作業環境。

桃機公司指出，至於遷建後的行李分揀系統控制中心，建置新式中央監控及監視系統，新的大螢幕顯示系統可同步顯示各區行李輸送狀況、圖控系統，方便人員在有突發狀況時立即得知並加以排除，有效提升穩定度、管理效率和增進資訊安全。

至於第一航廈優化工程，桃機公司表示，主要是引進「高速分揀小車」，2019年竣工後至今，準確率從過去的95%提升至99.5%，每小時行李處理量也從過去的1250件，大幅增長為5400件。

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桃機公司說，桃機為24小時營運機場，相關工程推動須兼顧營運，在施工前須縝密計畫並建立備援機制，再依據時段的航班、旅客及行李量，進行工程施作及行李轉盤調度，透過分區施工維持旅客行李作業正常運作，桃機公司把握近2年疫情期間，加速推動多項建設工程，將對旅客影響降到最低。

桃機公司表示，除積極進行硬體設備更新，也落實計畫性維修機制，搭配不定期實施異常狀況排除模擬演練，確保人員有緊急應變處理能力，保障行李輸送效率，提供民眾更優質空運服務。（編輯：方沛清）1110413