近10年中高齡職災死亡逾1700人 男占9成4

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）勞動部職業安全衛生署近日公布近10年中高齡及高齡重大職災統計資料，其中男性罹災者占比高達94%，行業別以專門營造業、建築工程業等從業人員較多，主要災害類型為墜落、滾落。

職安署近日依據中高齡者及高齡者就業促進法規定，公布近10年（100年至109年）的中高齡及高齡工作者發生重大職業災害統計分析；根據統計，近10年中高齡及高齡工作者發生重大職業災害案件共1691件，一共造成1768人死亡。

根據分析，其中罹災者性別為男性者計1662人，占94%，女性者計106人，占6%，而罹災者的年齡以50歲至54歲者計474人（26.81%）最多，其次為55歲至59歲者計413人（23.36%）、45歲至49歲者計386人（21.83%）、60歲至64歲者計313人（17.7%），65歲以上者計182人（10.29%）。

進一步分析罹災者職業，罹災者人數前5大行業別分別為其他專門營造業（計292人，16.52%），建物完工裝修工程業（計218人，計12.33%），建築工程業（計115人，6.50%），其他土木工程業（計103人，5.83%）及機電、電信及電路設備安裝業（計101人，5.71%）。

勞動部職業安全衛生署職業安全組組長朱文勇告訴中央社記者，近10年中高齡及高齡重大職災罹災者以男性較多人，若與這2年全職業、年齡數據來看也都是男性職災比例較高，研判是因為較容易發生職災的行業多為重體力、風險高的作業，也都是以男性從業人員居多導致。

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另外，統計也分析近10年中高齡及高齡工作者發生重大職業災害罹災人數前5大災害類型分別為墜落、滾落（計931人，52.66%），物體倒塌、崩塌（計168人，9.50%），物體飛落（計110人，6.22%），被撞（計102人，5.77%）及感電（計85人，4.81%）。

而近10年中高齡及高齡工作者發生重大職業災害罹災人數的前5大作業類型分別為高度2公尺以上的高處作業（計355人，20.08%），屋頂作業（計246人，13.91%），起重機具吊掛搭乘設備作業（計176人，9.95%），車輛系營建機械作業（計144人，8.14%）及機械設備維修/保養作業（計117人，6.62%）。（編輯：陳政偉）1110414