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東北季風影響至19日 中部以北低溫探16度

2022/4/14 17:24（4/14 19:40 更新）
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氣象局表示，14日起溫度逐日下降，最冷時間在16日晚間至17日清晨，中部以北低溫約16至18度。圖為台北市信義商圈人潮。（中央社檔案照片）
氣象局表示，14日起溫度逐日下降，最冷時間在16日晚間至17日清晨，中部以北低溫約16至18度。圖為台北市信義商圈人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局表示，接下來一直到19日都受東北季風影響，以迎風面降雨為主；今天起溫度逐日下降，北部高溫約攝氏21至24度，最冷時間在16日晚間至17日清晨，中部以北低溫約16至18度。

中央氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，明天至19日都受東北季風影響，明天迎風面的大台北地區、桃園及東半部有短暫雨，其他大致多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

趙竑指出，16、17日水氣較少，降雨主要在基隆北海岸、東半部有短暫雨，午後中南部山區則是局部短暫雨；18、19日水氣稍增，降雨範圍稍微擴大至北部、東半部有短暫雨；20日東北季風減弱，20、21日水氣較少，僅迎風面的東半部地區有短暫雨，另外山區可能有短暫陣雨。

氣溫部分，趙竑表示，今天起溫度逐日下降，預計最冷的時間點是16日晚間至17日清晨，中部以北低溫約16至18度，其他各地為19、20度；18日氣溫略回升後，19日有另一波冷空氣，中部以北低溫約17至19度，預計20日起氣溫會逐日回升。

趙竑指出，高溫部分，今天中南部約30度，未來幾天可能下降1、2度，需要留意日夜溫差；北台灣降溫明顯，北部高溫都在21至24度，整天涼冷。

趙竑提醒，明天東半部、恆春半島仍有長浪發生機會；另外各沿海地區也要注意風力較強，台灣海峽一帶可能有9到10級強陣風。（編輯：張雅淨）1110414

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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