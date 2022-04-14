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苗栗以北7縣市大雨特報 鋒面影響北台灣轉涼
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苗栗以北7縣市大雨特報 鋒面影響北台灣轉涼

2022/4/14 08:07（4/14 08:37 更新）
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圖為新北市三峽祖師廟前民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
圖為新北市三峽祖師廟前民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北14日電）中央氣象局今天上午發布大雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，苗栗以北等7縣市有局部大雨發生。

大雨特報地區為基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣。（編輯：李錫璋）1110414

（中央社台北14日電）氣象局表示，今天受鋒面通過及東北季風增強影響，除東半部有局部短暫雨外，北部從凌晨開始出現了明顯的雨勢，其中大台北地區並有局部雷雨發生。

中央氣象局指出，上午除北部及東半部仍有局部降雨外，中南部也會有局部短暫陣雨，中午過後隨著鋒面離開，整體降雨減少，剩下東半部及北部仍有局部短暫雨，中南部轉為多雲到晴的天氣。

溫度方面，氣象局說，北台灣天氣轉涼，高溫約攝氏24、25度，晚上之後則會降到19、20度，其他地方較不受影響，高溫仍有28至32度，晚上低溫約20至22度。

氣象局提醒，下午起嘉義以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風，沿海地區有較大風浪；馬祖、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

至於颱風「馬勒卡」，氣象局表示，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻東方1760公里的海面上，持續往日本東南方海面前進。（編輯：李錫璋）1110414

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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